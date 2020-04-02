شكرا لقرائتكم خبر عن «دولي اللاعبين» مع إكمال الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين إن استكمال الموسم الحالي يجب أن يحظى بأولوية حال استئناف النشاط الكروي بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا. وتوقفت الحركة الرياضية في جميع أنحاء العالم، وتم تعليق مسابقات كرة القدم المحلية وتأجيل بطولتي أوروبا وكوبا أمريكا إلى العام المقبل. ومن غير الواضح متى سيتم استئناف النشاط. وتم التاكيد على ‬إن الاتحاد يتابع العديد من نماذج التعامل مع الأزمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «دولي اللاعبين» مع إكمال الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.