فهد المولد يستثمر الأزمة جيداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

«مصائب قوم عند قوم فوائد»، هذا المثل ينطبق على الكثير من الرياضيين الذين استفادوا من أزمة كورونا.

من بين هؤلاء نجم اتحاد جدة السعودي فهد المولد الذي يقضي عقوبة الإيقاف لموسم واحد من قبل «الوادا» بسبب تعاطيه مادة محظورة في مايو 2019، ويكون بإمكان المولد العودة في 9 مايو المقبل، وإذا ما استؤنف الدوري السعودي فإن المولد سيلحق بعدد جولات أكبر من المتاح سابقاً.

ويؤدي المولد تدريباته في المنزل مثله مثل بقية اللاعبين الرياضيين وسط متابعة من الجهاز الفني لاتحاد جدة بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي. وتوقف الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة 22، قبل 8 جولات من النهاية، ويحتل الهلال الصدارة برصيد 51 نقطة يليه حامل اللقب النصر برصيد 45 نقطة، في حين يتصارع الاتحاد والحزم ومعهما الفتح والعدالة وضمك في منطقة المهددين بخطر الهبوط.