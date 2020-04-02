شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإيقاف عن دولي التايكوندو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا)، أمس الأول الثلاثاء؛ بعد تصويت لأعضاء لجنتها التنفيذية، إنها رفعت الاتحاد الدولي للتايكوندو من قائمة الاتحادات غير الممتثلة للوائح.
وكانت «الوادا» وضعت الاتحاد الدولي للتايكوندو في هذه القائمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ بسبب عدم استكمال استبيان حول إجراءات الامتثال.
وقالت «الوادا» في بيان: إن الاتحاد الدولي للتايكوندو تعامل مع المشكلة، وسيتخذ إجراءات تصحيحية؛ بعد المراجعة.
وأكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أنها ستوصي الاتحاد باستمرار التعاون؛ من أجل المحافظة على وضعه.
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