اخبار الرياضه

رفع الإيقاف عن دولي التايكوندو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإيقاف عن دولي التايكوندو والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا)، أمس الأول الثلاثاء؛ بعد تصويت لأعضاء لجنتها التنفيذية، إنها رفعت الاتحاد الدولي للتايكوندو من قائمة الاتحادات غير الممتثلة للوائح.
وكانت «الوادا» وضعت الاتحاد الدولي للتايكوندو في هذه القائمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ بسبب عدم استكمال استبيان حول إجراءات الامتثال.
وقالت «الوادا» في بيان: إن الاتحاد الدولي للتايكوندو تعامل مع المشكلة، وسيتخذ إجراءات تصحيحية؛ بعد المراجعة.
وأكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أنها ستوصي الاتحاد باستمرار التعاون؛ من أجل المحافظة على وضعه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع الإيقاف عن دولي التايكوندو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا