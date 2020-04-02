شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة ذكريات إدجار بينيتز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ اللاعب البارجوياني السابق إدجار بينيتز عن سرقة مجموعة قمصان اللاعبين التي يحتفظ بها في منزله ومن بينها قميص ميسي في المنتخب وقميص الفرنسي بول بوجبا وقميص رونالدينيو، وقال بينيتز (31 عاماً) إن لديه أكثر من 1000 قميص جمعها عبر مسيرته الدولية (56 مباراة) وشعر بالصدمة عندما اختفت أثناء أعمال تجديد في منزل العائلة.

واستعادت الشرطة 65 قميصاً وألقت القبض على شخصين لكن بينيتز قال إن ال 900 قميص المتبقية ضاعت، وكشفت الميرور عن عرض القمصان للبيع في مواقع التواصل بسعر 30 إسترلينياً للقميص الواحد.

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