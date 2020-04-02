شكرا لقرائتكم خبر عن نحس ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أحمد عزت

** مع استمرار انتشار فيروس كورونا حول العالم، وبالتالي توقف كل المسابقات الرياضية، طرح المهتمون بالرياضة، خاصة في أوروبا، سيناريوهات مختلفة للخروج من المأزق، فالدوريات الأوروبية، برغم قوتها الإدارية والتنظيمية، إلا أنه ليست هناك لوائح واضحة تعالج الموقف الحالي، وبالتالي كلما مرت الأيام زادت فرضية إلغاء بطولات هذا الموسم «المجمد».

وهنا تطفو على السطح مشكلة أخرى، فهل يتم إلغاء دوري ما، مع إعلان المتصدر بطلاً للمسابقة؟ أم تلغى البطولة كلها، من دون تحديد بطل، أو هابطين للدرجة الأدنى؟

ما يتماشى مع اللوائح والقوانين هو أنه في حال الإلغاء، ستكون البطولة كأنها لم تقم، فلا يُعقل أن يُتوج فريق ما، ببطولة لم تكتمل لنهايتها، حتى لو كان ليفربول، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه.

السيناريوهات المطروحة سيكون بالتأكيد أكثرها قسوة، هو إلغاء الدوري الإنجليزي، فجماهير ليفربول ستشعر بظلم تاريخي لضياع لقب مضمون بنسبة 99.9%، حيث لا يفصل الفريق عن البطولة سوى 6 نقاط، من 9 مباريات، من دون النظر لنتائج الآخرين.

** وهنا أتذكر صديقي الذي حكى لي أن له صديقاً عاشقاً لليفربول إلى حدّ الجنون، لدرجة أنه جعل زوجته ترتدي قميص ليفربول في ليلة زفافهما، كما أن منزله مملوء عن آخره بصور و«بوسترات» لاعبي الفريق، لكن الرجل من شدة تأقلمه على غياب البطولات عن ليفربول، تنبأ مبكراً بأن ليفربول لن يتوج بالدوري مهما حدث، حتى أن صديقي عندما بارك له الفوز ب«البريميرليج» قبل شهرين، لمّا اتسع الفارق بشكل كبير، قال له: على ماذا تبارك لي؟ ليفربول لن يفوز بالدوري، صحيح أن الفارق النقطي يستحيل تعويضه، لكن مع ذلك لن يفوز هذا النادي بالدوري.. ستحدث حرب عالمية ثالثة، وستُلغى البطولات من أجل ألا يُتوج ليفربول ب«البريميرليج».

** الحقيقة أن نبوءة هذا المشجع أصبحت أقرب للحقيقة، فالعالم بالفعل دخل الحرب، ولكن مع فيروس ملعون أتى ليهدد حلم الكثيرين بالبقاء، وليس حلم «الريدز» فقط، بلقب ينتظره عشاقه منذ 30 عاماً.

** نعود إلى سيناريوهات عودة البطولات، فحتى اللحظة الأمور تتسم بالضبابية، ولا يوجد سيناريو واقعي لاستئناف المسابقات، ويبدو الطريق ممهداً فقط لحل أخير، وهو استكمال الدوريات بطريقة البطولات المجمعة، بمعنى أن تجتمع كل الأندية وتقام مبارياتها على ثلاثة ملاعب، أو أربعة، مع منع اللاعبين، والأجهزة الفنية من العودة لمنازلهم، والبقاء في معسكر من أجل عزل الفريق كوحدة واحدة لمنع تفشي الفيروس، وربما يُطبق هذا الحل لمدة 6 أسابيع تقريباً، وحينذاك ستنتهي البطولات في منتصف يوليو المقبل.

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