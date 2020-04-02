شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يتواصل مع لاعبيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أنه على تواصل مستمر مع لاعبي فريقه عبر تطبيق «واتساب» في ظل تعليق كل النشاطات الرياضية في البلاد الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر مسؤولو كرة القدم الإنجليزية تعليق البطولات المحلية حتى 30 إبريل المقبل، وسيجتمعون غداً لتحديد الخطوة التالية، حيث يخشى أن يتم تأجيله إلى أبعد من هذا التاريخ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سولسكاير يتواصل مع لاعبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.