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سولسكاير يتواصل مع لاعبيه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أنه على تواصل مستمر مع لاعبي فريقه عبر تطبيق «واتساب» في ظل تعليق كل النشاطات في البلاد الناجم عن تفشي .
وقرر مسؤولو كرة القدم الإنجليزية تعليق البطولات المحلية حتى 30 إبريل المقبل، وسيجتمعون غداً لتحديد الخطوة التالية، حيث يخشى أن يتم تأجيله إلى أبعد من هذا التاريخ.

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