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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جريزمان مشتاق إلى كرة القدم
تاريخ النشر: 02/04/2020
اعترف المهاجم الفرنسي لنادي برشلونة الإسباني أنطوان جريزمان بأنه يفتقد كثيراً كرة القدم وذلك في دردشة مع متصفحي الإنترنت في الوقت الذي يلازم فيه منزله بسبب الحجر الصحي جراء فيروس كورونا المستجد.
وقال جريزمان أحد أفراد منتخب بلاده المتوج بمونديال روسيا 2018: الحجر يسير بشكل جيد أفتقد كرة القدم كثيرا لكن لا نستطيع القيام بأي شيء، لقد خاب أملي جراء تأجيل كأس أوروبا 2020، لكن الأمر أفضل بهذه الطريقة لأننا نعاني إصابات كثيرة هذا الموسم. واعتبر أن أفضل مباراة خاضها: كانت مواجهة أرسنال مع أتلتيكو مدريد «فريقه السابق» في نصف نهائي الدوري الأوروبي وهو فخور جدا بدفاعه عن ألوان أتلتيكو مدريد. وعن كيفية تمضية أيامه في المنزل في الآونة الأخيرة قال جريزمان: لدينا الوقت لممارسة الكثير من الرياضات، سيستمر الأمر كذلك على مدى 30 يوماً على الأقل. لا أدري متى يعاود الدوري ولا متى نعاود التدريبات؟.
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