شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام محمد هانى الوريث الشرعي للجوكر مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي الوريث الشرعي لأحمد فتحي في القلعة الحمراء بعد اعلان الجوكر عدم التجديد للفريق الأحمر ورحيله بنهاية الموسم الحالي .

وجدّد النادي الاهلي عقد محمد هانى لمدة 5 مواسم، بعد تعديل وتمديد الإدارة الحمراء لعقده، حيث وقع هانى منذ فترة على عقد جديد لمدة موسمين بخلاف الثلاث مواسم المتبقية فى عقده بحيث ينتهى عقده فى 2025.

وشارك محمد هاني مع الأهلي في الموسم الحالي في 20 مباراة بواقع 1544 دقيقة فيما شارك احمدد فتحي في 18 مباراة بواقع 1443 دقيقة .

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وفشل الثنائي محمد هاني واحمد فتحي في تسجيل أي اهداف مع الأهلي في الموسم الحالي ، بينما تساوي اللاعبان في صناعة الاهجاف بواقع 2 اسيست ، فيما حصل هاني علي كارت اصفر بينما حصل فتحي علي 4 إنذارات .

وأسدل أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى الستار على مسيرته الكروية مع ناديه بعد فترة استمرت أكثر من 12 سنوات، بعدما أعلن ظهر اليوم انتقاله بشكل رسمى إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل مكتفيا بالفترة التى قضاها داخل جدران النادى الأحمر.

كانت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محمود الخطيب وعضوية كل من خالد بيبو وزكريا ناصف قد عقدت ثلاث جلسات مع أحمد فتحى، اثنتين مع نادر شوقى وكيل أعماله السابق الذى قام بفسخ تعاقده مع اللاعب اليوم، وواحدة مع اللاعب نفسه أول أمس الذى طلب وقتها مهلة 48 ساعة للتفكير ليعلن اليوم انتهاء مشواره مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالى.