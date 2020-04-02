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اتحاد اليد: إقامة كأس العالم بمصر فى موعده حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ، أن هناك أن تصميم لاستضافة كأس العالم للرجال في توقيتها المحدد المقرر له يناير 2021 كما شدد أنه لا توجد نية لإلغاء الموسم الحالي .

 

وقال هشام نصر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "مصرون على إقامة كاس العالم لليد في موعده حتى الآن وكنا على أتم استعداد لذلك لكن هناك بعض المتغيرات".

 

وأضاف رئيس اليد، "خلال شهر سيظهر كل شيء ونتواصل مع الاتحاد الدولي برئاسة حسن مصطفى باستمرار"، موضحا "تأثرنا بقرار حظر التجوال لأن العمل في الصالات المغطاة كان ليلا ونهارا والآن توقف العمل بفترة الليل وأحد الصالات تنتهي في شهر يوليو والأخرى في أغسطس، وسيظهر بعد شهر إلى أين وصلنا".

 

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يذكر أن ، الاتحاد الدولي برئاسة حسن مصطفى قد فتح الباب أمام تأجيل كأس العالم في حال طلبت مصر ذلك.

 

وعن البطولات المحلية علق نصر،"لا توجد نية لإلغاء البطولات المحلية للكبار لأننا اقتربنا من النهاية"، متابعا "كان متبقي جولتين فقط على نهاية وفي حال التعادل بالنقاط تقام مباراة فاصلة، أما كأس مصر فوصل إلى نصف النهائي".

 

 

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