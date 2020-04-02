شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل أحمد فتحى.. 4 نجوم رفضوا الملايين حبا فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل أحمد فتحى لاعب الأهلى الستار عن رحلته مع المارد الأحمر، بعدما أبلغ إدارة النادى بعدم الموافقة على تجديد التعاقد، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، بعد انتهاء المهلة التي طلبها من لجنة التخطيط.

وعرضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات الاثنين الماضي على الجوكر التجديد مقابل وصل لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، وهو ما رفضه اللاعب وفضل الرحيل لنادى بيراميدز الذى اتفق مع اللاعب على 15 مليون جنيه فى الموسم لمدة 3 سنوات.

ويعد فتحي من أبرز لاعبي الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم في فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.

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رفض أحمد فتحى للتجديد للأهلى كان سببه الأموال وفضل العرض الأكبر ماديا، ليعيد إلى الأذهان نماذج أهلاوية مروا على تاريخ الأهلي تباروا في حب الكيان وقدموا تضحيات كبيرة.

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ومازالت أصداء رحيل أحمد فتحي عن جدران القلعة الحمراء وانتقاله المنتظر لفريق بيراميدز تتصدر المشهد الكروي والرياضي وأشعلت بركان الغضب بين جماهير الأهلي بعدما خرجت لجنة التخطيط بالنادي بيضاء اليدين في أهم الملفات التي عرضت عليها وهي التجديد للرباعي الكبار شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي.