شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح :لا يمكن مد تواجد أحمد فتحي ورمضان صبحي مع الأهلي بعد 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد بيومى خبير اللوائح، إنه لا يمكن مد فترة تواجد أحمد فتحي ورمضان صبحي مع الأهلي لبعد 30 يونيو حال استئناف الدوري.

وأوضح بيومي في تصريحات تليفزيوينية،"في حال انتهاء مدة العقد أو مدة الإعارة، لا يصح تمديد العقد أو مشاركة اللاعب لانتهاء مدة العقد".

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وتابع،"في الموسم السابق رمضان صبحي شارك مع الأهلي بعد انتهاء مدة الإعارة وهذا كان غير سليم من الناحية اللائحية"، مضيفا: إن اللوائح تنص على أحقية الأندية في عدم منح اللاعبين رواتبهم وتجميدها في فترة توقف المسابقات أو الغائها.