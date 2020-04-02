شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: خلافى مع فايلر لاستبعاد هانى.. وأتمنى ضم باهر للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طه أسماعيل رئيس لجنة التخطيط فى النادى الاهلى السابق أنه على اتفاق مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الاحمر دائما ولكن الخلاف الوحيد فى استبعادة من مشاركة محمد هانى الظهير الايمن .

وأضاف طه اسماعيل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 أنه يتمنى أنضمام باهر المحمدى مدافع فريق الاسماعيلى الى الاهلى خلال الفترة المقبلة وذلك لامتلاكة قدرات قوية فى مركز المساك وهذا الانسب له وأن عمر جاب لاعب بيراميدز من أفضل اللاعبين فى مركز الظهير و أن كريم نيدفيد قدم أداء متميز فى ذلك المركز أيضا قبل الاصابة .

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وأشار طه أسماعيل أن حسام عاشور قائد فريق الاهلى شعر بالصدمة عندما أبلغه مجلس إدارة النادى بالاعتزال وأنه ذهب الى الجلسة بنية التجديد .

تلقي النادى الاهلى ترشيحات لضم أطهر الطاهر ظهير أيمن فريق الهلال السوداني لتدعيم الجبهة اليُمنى خلال المرحلة المقبلة بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري.

ويرحل أحمد فتحي من الاهلي بنهاية الموسم الجاري لعدم موافقته على العرض الذي قدمه له الاهلي لتجديد عقده وهو 24 مليون جنيه في موسمين بواقع 12 مليون جنيه في الموسم الواحد وبات فتحي قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لبيراميدز مقابل 48 مليون جنيه في ثلاثة مواسم.