شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقي يكشف تفاصيل صراع الأهلى والزمالك لضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كريم العراقي، نجم النادي المصري ومنتخب مصر الأوليمبي، إن تلقى عروض شفهية من ناديي الأهلي والزمالك.

وأكد العراقي في مداخلة تليفزيونية،"مرتبط بعقد مع النادي المصري ولن أرحل إلا بموافقة مسؤوليه"

وتابع: "ناديي الأهلي والزمالك أندية كبيرة وأتمنى الانضمام إلى أي منهما، والنادي المصري سيقوم بحسم الأمر لما في مصلحتي"، مضيفا:"سأنضم للنادي الذي سيكون هناك فرصة أفضل لي للمشاركة بشكل أساسي"، مضيفا إنه لم يتوقع رحيل أحمد فتحي، قائد الأهلي، بهذه الطريقة عن الأهلي وفي ذلك الوقت.

كما أكد العراقي أن أحمد فتحي لاعب كبير، ورحيله مؤثر بشكل عن الفريق والأحمر أصبح لا يضم سوى محمد هاني فقط".. وتابع: "من المتوقع أن يتعاقد الأهلي مع ظهير أيمن جديد، واتمنى الانضمام للأهلي وجاهز لخلافة الكابتن أحمد فتحي حال موافقة المصري"

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وأشار: "المنافسة داخل الأهلي ستكون صعبة ولكني قادر على اللعب بالاجتهاد ولدى طموحات كبيرة"

فيما رد كريم العراقي، عن إمكانية النادي المصري على الموافقة ببيعه الى النادي الأهلي.. وأكد العراقي: "ملتزم بعقدي مع المصري الذي يستمر لمدة موسمين بخلاف الموسم الجاري، والمصري نادي كبير واحترم مسئوليه جيدا"

وأوضح: "أثق جيدا أن النادي المصري لو تقلى عرض جيد من الأهلي سيقوم بدراسته جيدا وإصدار قرار يكون في مصلحة النادي ومصلحتي".

وتابع: "أعلم جيدا أن مركزي مهم وخاصة في منتخب مصر وأتمنى أن انضم للمنتخب مع الكابتن حسام البدري"