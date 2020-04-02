شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحقق فى شكوى جهاد جريشة ضد نور الدين الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حدد اتحاد الكرة، يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للتحقيق فى الشكوى المقدمة من الحكم الدولى جهاد جريشة ضد الدولى إبراهيم نور الدين، بعد أن أكد الأخير لمسئولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التى تمت بين الحكام على أحد الجروبات الخاصة.

وقدم جهاد جريشة مذكرة ضد نور الدين إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وليد العطار ومحمد فضل عضو الجبلاية بالإضافة إلى لجنة الحكام والتى يديرها الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد.

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وعقد خلال الساعات الماضية جلسة جمعت الحكم الدولي ابراهيم نور الدين مع مسئولى اتحاد الكرة وتم خلال الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التي خرجت من احدي جرويات واتس اب الخاصة بالحكام.

وكشفت الجلسة عن تأكيد نور الدين معرفة الحكام للجاسوس الذى قام بنشر المحادثات وأنه حكم دولى "ج.ج"، وذلك بعد التأكد من إحدى الصور التى ظهرت علي الاسكرين شوت الذى تم توزيعه إلى جانب أن معظم المحادثات التى تم تسريبها للحكم إبراهيم نور الدين فقط، ما يؤكد أنه كان هناك نية مبيتة لنشر هذه التسريبات للإيقاع بابراهيم نور الدين فقط.

يذكر أنه ظهرت تسريبات لجروبات "واتس آب" منسوبة لعدد من الحكام الذين شاركوا فى التدريبات التدريبية للحصول على رخصة حكم الفيديو مؤخرا، يؤكدون خلالها على اتخاذ موقف جماعى للرد على قبول استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، وتناقش الحكام على الجروبات للاتفاق على القرارات والتصويت عليها.

ووفقا للجروبات المسربة، كتب الحكم الدولى إبراهيم نور الدين "أنا أول واحد موجود فى أى شىء تتفقوا عليه .. لكن أولا لازم نتفق على بعض الأشياء محدش يعمل كبير على حد ولا حد يتكلم عن لسان حد ولا حد يزعل من المناقشة خلينا كبار ومحترمين.. أى شىء يجيب حق كابتن جمال الغندور نقدر نعمله بالطرق الشرعية نعمله علشان محدش يمسك علينا حاجة". ورد الحكم أيمن العقاد قائلا:" نمتنع عن صرف المستحقات والشكوى للمحكمة الرياضية"، وقال الحكم إبراهيم محجوب: "أنا أول واحد معاكم فى أى موقف تجاه كابتن جمال الغندور".