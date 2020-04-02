شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف مكالمة أمير مرتضى وأحمد فتحي للتفاوض مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الاعلامي أحمد شوبير ، أن نادي الزمالك اقتصر تدخله في مفاوضات مع احمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على مكالمة تليفونية فقط.

أضاف أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" ، ان أمير مرتضى المشرف العام على فريق الزمالك اتصل تليفونياً على أحمد فتحي وقال له "لو ليك رغبة احنا جاهزين" وهو ما رفضه اللاعب مؤكداً عدم رغبته الانضمام الى الزمالك في الموسم المقبل.

واضاف ،أن الاتفاق السابق بين احمد فتحي والزمالك وصل الى 50 مليونا قبل عامين وذلك عندما كانت المفاوضات متقدمة وأنه كان بانتظار ترضية من الأهلي على ما قدمه للكيان الأحمر الا أنه حزن لعدم التجديد.