شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مزايا جعلت أحمد فتحي مطلوبا في الأهلي والزمالك وبيراميدز بسن الـ 36 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك الأهلي بأحمد فتحي حتى اللحظة الأخيرة، لكن رغبة اللاعب كانت الرحيل لخوض تحد جديد.

ما فعله الأهلي مع أحمد فتحي كان يحتاجه حسام عاشور وشريف إكرامي، عقد يليق بتاريخه، فرصة المشاركة، ومع ذلك كان الجوكر الأوفر حظا بين اللاعبين الراحلين بنهاية الموسم الحالي عن القلعة الحمراء.

ويتنافس الزمالك وبيراميدز على ضم أحمد فتحي من الأهلي، نظرا للميزات الكبيرة التي يتمتع بها الجوكر.

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وأعاد رحيل ثلاثي الأهلي حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي دفعة واحدة ذكريات اشهر مذبحة في تاريخ الأهلي، والتى يعود تاريخها لبداية عقد التشعينات من القرن الماضي.