3 مزايا جعلت أحمد فتحي مطلوبا في الأهلي والزمالك وبيراميدز بسن الـ 36

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك الأهلي بأحمد فتحي حتى اللحظة الأخيرة، لكن رغبة اللاعب كانت الرحيل لخوض تحد جديد.
ما فعله الأهلي مع أحمد فتحي كان يحتاجه حسام عاشور وشريف إكرامي، عقد يليق بتاريخه، فرصة المشاركة، ومع ذلك كان الجوكر الأوفر حظا بين اللاعبين الراحلين بنهاية الموسم الحالي عن القلعة الحمراء.
ويتنافس الزمالك وبيراميدز على ضم أحمد فتحي من الأهلي، نظرا للميزات الكبيرة التي يتمتع بها الجوكر.
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وأعاد رحيل ثلاثي الأهلي حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي دفعة واحدة ذكريات اشهر مذبحة في تاريخ الأهلي، والتى يعود تاريخها لبداية عقد التشعينات من القرن الماضي.
وأكمل رحيل أحمد فتحي عن الأهلي سلسلة الراحلين من الجيل الذهبي للنادي الأهلي بعد رحيل شريف إكرامي وحسام عاشور.
وأبلغ أحمد فتحي إدارة النادي الأهلي اليوم الأربعاء، بعدم التجديد والانتقال لنادى بيراميدز في صفقة انتقال حر، بعد طلبه مهلة لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التي عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتي لم تشهد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفيين.
من ناحيتها، أعربت لجنة التخطيط بالأهلي التوفيق لأحمد فتحي في مسيرته المقبلة، بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر، واستكمال مسيرته في بيراميدز.
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