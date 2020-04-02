ملف الأربعاء.. زلزال فتحي.. وحقيقة رحيل 5 لاعبين من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم والتصريحات في النشرة الرياضية عن يوم الأربعاء
طه اسماعيل: الأهلي أعطى فتحي قدرا أكبر من اللازم في ملف التجديد
نادر شوقي يكشف تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فتحي قبل رفض عرض للأهلي
الحضري لفتحي: كنت أود ألا تكرر خطئي
كاف: كأس الأمم 2021 في موعدها.. وسنتكيف مع الوضع الصحي بدوري الأبطال
بعد إصابة 35% من أفراده.. فالنسيا يعلن شفاء لاعبيه من كورونا
مصدر في بيراميدز يوضح لمصراوي موقفهم من انتقال رجب بكار للأهلي
ميدو يعلق على رحيل ثلاثي الأهلي: "النادي أخطأ"
"المشكلة في العاطفة واللعب على وتر الجمهور".. شيتوس يعلق على رحيل فتحي
أول تعليق من مرتضى منصور لمصراوي على رحيل فتحي من الأهلي
بيان رسمي.. الزمالك يوضح حقيقة رحيل 5 لاعبين
"لدينا خطة".. الأهلي يوضح موقفه بعد رحيل فتحي
وداع من 10 رسائل.. أحمد فتحي يعلق على رحيله من الأهلي
"كلامه تغير" رسائل نارية من وكيل أحمد فتحي بعد قرار رحيله عن الأهلي
أول تعليق من الأهلي على قرار فتحي بالرحيل
الخليج 365 يكشف كواليس الساعات الأخيرة من مفاوضات فتحي مع الأهلي
الخليج 365 يحاور أحمد مكي عن.. التوقيع للأهلي.. وعد ميدو.. ومهاجم مصر الأول
هل اقترب من بيراميدز؟.. وكيله: من اليوم لا أمثل أحمد فتحي (صورة)
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