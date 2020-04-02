بيان لروابط كرة القدم الأنجليزية: صعوبة استكمال المسابقات بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

عقد ممثلون كبار لروابط لاعبي كرة القدم المحترفين والدوري الممتاز ومديري الدوري اجتماعا اليوم وبحثوا التحديات التي تواجه اللعبة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وذكرت الرابطات الثلاث في بيان مشترك صعوبة استكمال المسابقة في ظل تفشي كورونا، وأن العمل بقرار تأجيل المنافسات مازال مستمرا حتى نهاية أبريل الحالي.

Advertisements

كانت مسابقة الدوري الانجليزي بجميع درجاتها تم تأجيلها حتى نهاية أبريل الحالي، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وقال البيان إن الأولوية الأولي هى صحة الاشخاص بما في ذلك اللاعبون والمديرون الفنيون والمديرون واطقم ا لاندية والمشجعين ، واتفق الجميع على عدم عودة نشاط كرة القدم إلا في حالة توفر السلامة للجميع .

وأضاف البيان أن الساعات الـ48 القادمة ستشهد مناقشات عديدة حول بعض القضايا من بينها رواتب اللاعبين والخسائر المتوقعة من تأجيل المسابقة.