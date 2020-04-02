ظهير أيمن المصري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد كريم العراقي المدافع الأيمن للنادي المصري البورسعيدي أنه لم يتلق أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي، مشيراً الى أن مفاوضات الزمالك كانت شفهية.

وتألق كريم العراقي مع منتخب مصر تحت ٢٣ عام وساهم في التأهل لأولمبياد طوكيو بعد التتويج بأمم أفريقيا الأخيرة في مصر.

وقال كريم العراقي في تصريحات لقناة "النهار" "في الوقت الحالي لا يوجد أي مفاوضات من الأهلي، والمفاوضات بالتأكيد ستكون عبر النادي المصري".

وواصل: "كان هناك مفاوضات شفهية من نادي الزمالك، لكن لم يتم تقديم أي عرض رسمي من النادي الأهلي".

وأضاف "الانتماء ليس له أي علاقة بالمصلحة الشخصية، الأهلي والزمالك أندية كبيرة، وبالتالي الرحيل من المصري وهو نادي كبير سيكون بعد التفكير في مسألة اللعب والمشاركة".

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وتابع "لم أكن أتوقع رحيل أحمد فتحي من النادي الأهلي، فهو صاحب تاريخ ويشارك في المباريات ويتم الاعتماد عليه، لكن هو أكيد ادري بظروفه".

وصرح "الأهلي يمتلك محمد هاني، وبالتأكيد سيقوموا بالبحث عن لاعب أخر في هذا المركز وبالتالي هناك فرصة لعدد من اللاعبين وليس كريم العراقي فقط".

وشدد: "لا يوجد شرط جزائي في عقدي مع المصري، ويتبقى لي موسمين مع النادي البورسعيدي".

واستمر: "لو هناك عرض مميز سواء من الأهلي أو الزمالك للمصري سيكون هناك تفكير من جانبهم".

واختتم: "احترم زملائي في الأهلي والزمالك، ورحيلي لأي نادي سواء الأهلي أو الزمالك أو خارج مصر، فالهدف هو المشاركة، والتوفيق من عند الله".