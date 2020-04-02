عبد الحليم علي يوضح أسباب غياب المهاجمين ويؤكد: "مصطفى محمد الأفضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

يرى عبد الحليم علي، نجم نادي الزمالك السابق، أن سبب غياب المهاجم الصريح في الكرة المصرية يعود لتغير أساليب اللعب بشكل كبير، مشيراً إلى أن مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء وأحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار لنادي الجونة الأفضل الآن في الدوري المصري.

وقال عبد الحليم علي خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، في برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "تغير أساليب اللعب كان من أسباب غياب المهاجم الصريح في الكرة المصرية، على أيامنا كنا نلعب بمهاجمين ولكن الآن تغيرت طرق اللعب وأصبح هناك مهاجماً واحداً في طريقة 4-2-3-1".

وأضاف: "يجب أن نهتم بإعداد المهاجم وتلقينه دروساً في التمركز والهروب من الرقابة، والتغيير الذي حدث يجب أن يتبعه تعليم اللاعبين، وخاصة المهاجمين، والمشكلة تكمن في أن اللاعب المصري ينسى ما يتعلمه".

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وتابع مهاجم الزمالك السابق: "يجب على كل الفرق أن تُجري تدريبات خاصة للمهاجمين كما يحدث مع حراس المرمى، ونرى هذا الأمر موجوداً في جميع فرق أوروبا".

وتقدم عبد الحليم علي بطلب لاتحاد الكرة: "يجب على اتحاد الكرة اتخاذ قراراً يمنع الأندية المصرية من التعاقد مع مهاجمين أجانب لتطوير قدرات المهاجم المصري".

وأتم العندليب تصريحاته: "هناك العديد من المهاجم المميزين في الدوري المصري، ولكن الثنائي مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان الأفضل هجوميا في الوقت الحالي في الدوري المصري".