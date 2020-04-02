طه اسماعيل: الأهلي أعطى فتحي قدرا أكبر من اللازم في ملف التجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشار طه اسماعيل، نجم الأهلي الأسبق، أن لجنة التخطيط للمارد الأحمر أعطت فتحي تقديرا أكثر من اللازم في إدارتها لملف التجديد.

وقال طه اسماعيل في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة "أون تايم سبورت 2": كان هناك عدم احترافية من الطرفين في مسألة التجديد سواء من جانب الأهلي أو من جانب أحمد فتحي".

وأضاف اسماعيل:" الأهلي يؤخذ عليه أنه يحترم لاعبيه ويثق فيهم بشكل زائد، لذلك يكون ضامنا لتجديد اللاعب له، فيتأخر في فتح المفاوضات".

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وأكمل:" فالأهلي تأخر في المفاوضات، وكان على إدارة التخطيط توقع ما سيقوم به فتحي بناء على تاريخه ومواقفه السابقة في مثل هذا الأمر".

واستكمل:" كذلك كان هناك عدم وضوح من اللاعب، فمثلا شريف إكرامي كان واضحا من فترة مبكرة وأعلن رحيله عن الأهلي، بالرغم من اختلاف ظروف اللاعبين من حيث المشاركة الأساسية".

واختتم طه اسماعيل:" الأهلي أعطى فتحي فرصة واثنين وثلاثة واحترمه أكثر من اللازم".