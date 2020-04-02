نادر شوقي يكشف تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فتحي قبل رفض عرض للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

تحدث نادر شوقي، الوكيل السابق لأحمد فتحي، بأن فريق بيراميدز كان يفاوض اللاعب مباشرة، مشيرا بأن مفاوضات بيراميدز كانت ليست أولوية بالنسبة له وللاعب.

وكان نادر شوقي قد أعلن صباح اليوم، الأربعاء، إنهاء عمله مع أحمد فتحي، بعدما رفض اللاعب التجديد للأهلي، واصفا بأن اللاعب غير موقفه بعدما لبت إدارة التخطيط بالفريق كافة طلباته.

وقال شوقي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2": بيراميدز كان يفاوض أحمد فتحي بشكل مباشر وليس من خلالي".

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وأضاف:" لكن فتحي كان يبلغني بما يدور في محادثاته مع بيراميدز، لكن هذا الملف كنا نضعه جانبا، وكانت لنا أولوية أخرى و هي التجديد مع النادي الأهلي".

وواصل:" مصلحتي من مصلحة اللاعب وسوف أستفيد إذا حصل على مقابل مادي أكبر، لكن هناك مفاوضات كان يجب احترامها مع الأهلي".

وأكمل:" كان يوجد ألف سيناريو لإخراج الأمر أفضل من ذلك، فكان من الممكن أن يبلغ فتحي الأهلي بموقفه النهائي في يناير، أو يبلغهم خلال الجلسة التي أقيمت يوم الاثنين الماضي قبل أن نطلب مهلة 48 ساعة".