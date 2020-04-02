الحضري لفتحي: كنت أود ألا تكرر خطئي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

قال عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي الأسبق والمنتخب، إنه تمنى لو أنهى زميله السابق بالقلعة الحمراء أحمد فتحي مشواره داخل النادي.

ونشر الحضري، صورة تجمعه بأحمد فتحي من أحد معسكرات المنتخب الوطني، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مُذيلاً إياها بتعليق: "صديقي وأخي أحمد فتحي سعدت وتشرفت باللعب بجوارك وتشاركنا حصد البطولات في النادي الأهلي ومنتخب مصر".

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وأتم تغريدته بقوله: "كنت أود أن تنهي مسيرتك في النادي الأهلي وعدم الوقوع في نفس خطئي لكن هذا هو الاحتراف وهذه كرة القدم و أتمنى لك دوام التوفيق حيثما كنت".

وكان أحمد فتحي، قد أعلن في وقت سابق عبر بيان رسمي نيته الرحيل عن النادي الأهلي بعد مسيرة امتدت 12 عامًا عقب نهاية تعاقده ليوافق مسؤولوه ناديه متمنين له التوفيق.

يُذكر أن عصام الحضري، قد خرج في عام 2009 للاحتراف بنادي سيون السويسري دون رغبة الأهلي ومنذ ذلك التاريخ لم يعد الحضري للأهلي رغم عدم اعتزاله رسميًا حتى الآن.