كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن تقدم السويسري كرستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي جدة، بشكوى ضد الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن السويسري كريستيان جروس قام بتقديم شكواه للفيفا بسبب عدم حصوله على باقي راتبه وقيمة الشرط الجزائي عقب إلغاء التعاقد معه من قبل إدارة الأهلي.

وقاد جروس أهلي جدة هذا الموسم في 16 مباراة ونجح في الانتصار 10 مرات والتعادل مرتين وخسر 4 مرات.

وكانت إدارة نادي أهلى جدة برئاسة عبدالاله بن معتوق أعلنت صباح امس التعاقد مع الصربي فلادان ميلويفيتش لتولى مهمة تدريب الفريق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس للفيفا بسبب عدم حصوله على باقي راتبه وقيمة الشرط الجزائي عقب إلغاء التعاقد معه من قبل إدارة الأهلي.وقاد جروس أهلي جدة هذا الموسم في 16 مباراة ونجح في الانتصار 10 مرات والتعادل مرتين وخسر 4 مرات.وكانت إدارة نادي أهلى جدة برئاسة عبدالاله بن معتوق أعلنت صباح امس التعاقد مع الصربي فلادان ميلويفيتش لتولى مهمة تدريب الفريق.ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٧ نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يشكو أهلي جدة للفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.