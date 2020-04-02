متحدث الأهلي: الخطيب قرر زيادة مخصصات علاج مؤمن زكريا

أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس ادارة النادي الاهلي، أن اللاعب مؤمن زكريا ابن من أبناء النادي الأهلي والقلعة الحمراء لن تتخلى عنه في أزمته الصحية الحالية، بتوجيه من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، لافتا إلى أن المجلس يدرس بكل السبل كيفية تقديم مساعدة مؤمن زكريا في رحلته العلاجية.

وأوضح شريف فؤاد، في مداخلة

هاتفية ببرنامج "مساء الأنوار" مع الاعلامي مدحت شلبي، على قناة القاهرة والناس، الخميس، أن الأهلي مؤسسة من مؤسسات الدولة وتخضع لرقابة والتنسيق الاداري مع وزارة الشباب والرياضة، مفيدا بأن الأهلي حصل على موافقة لتقديم 1.2 مليون جنيه مقسمة على دفعتين 600 ألف في كل مرة، وأشار إلى أن مجلس الإدارة يعلم أن هذا المبلغ قد لا يكفي تكاليف علاج مؤمن زكريا الباهظة.

وتابع: "مبلغ المليون ومائتي ألف جنيه قد لا يكفي فقرر أنه يزود هذا المبلغ في المستقبل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضية"، مشيرا إلى أن مخصصات علاج مؤمن زكريا وصلت للنادي وفي انتظار التواصل مع اللاعب لإيصال شيك بالمبلغ لمكان تواجده، وأكد أن الكابتن الخطيب يعتبر مؤمن زكريا ابن له وليس لاعبا فقط ويلزم نفسه بمساعدته.