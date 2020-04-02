يوسف بلايلي في طريقه للرحيل عن أهلي جدة

طلب الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي، فسخ تعاقده مع النادي لعدم استلام مستحقاته متأخرة له. وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن اللاعب تقدم بخطاب لإدارة النادي لإخطارهم برغبته في فسخ تعاقده وذلك لتأخر سداد مستحقاته، على أن يكون العاشر من إبريل الجاري موعد نهائي لتسلم مستحقاته المتأخرة.

وانضم الدولي الجزائري لصفوف أهلي جدة فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي، قادمًا من نادي الترجي الرياضي التونسي.

وتعاني بعض الأندية السعودية الفترة الحالية، من أزمات مالية بسبب التأثر بتداعيات لإخطارهم برغبته في فسخ تعاقده وذلك لتأخر سداد مستحقاته، على أن يكون العاشر من إبريل الجاري موعد نهائي لتسلم مستحقاته المتأخرة.وانضم الدولي الجزائري لصفوف أهلي جدة فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي، قادمًا من نادي الترجي الرياضي التونسي.وتعاني بعض الأندية السعودية الفترة الحالية، من أزمات مالية بسبب التأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد في المملكة وتوقف النشاط الرياضي.

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