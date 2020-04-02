ديسابر يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك لتولي المهمة الفنية

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفني السابق بيراميدز، عن حقيقة وجود مفاوضات سابقة من الزمالك ليتولى المسئولية الفنية للقلعة البيضاء. وكانت انباء أشارت لوجود مفاوضات من الزمالك ليتولى ديسابر المهمة الفنية للفريق الأبيض، قبل أن يتولى المدرب الفرنسي تدريب بيراميدز. تدريب بيراميدز. وقال ديسابر في تصريحات تليفزيونية "لم تك هناك أي مفاوضات من الزمالك لتولي تدريب الفريق سواء أثناء تواجدي مع الإسماعيلي او منتخب أوغندا".

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