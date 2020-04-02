خبير لوائح يفجر مفاجأة: من حق الأندية عدم منح اللاعبين رواتبهم حال إلغاء المسابقات

قال محمد بيومي، خبير اللوائح، إن اللوائح تنص على أحقية الأندية في عدم منح اللاعبين رواتبهم وتجميدها في فترة توقف المسابقات أو الغائها.

وأكد بيومي في مداخلة عبر

برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللوائح واضحة، وتنص أن الأندية تتضرر والاتحادات تتضرر بسبب انسحاب الرعاة حال توقف المسابقات، وعلى هذا المبدأ يتم تجميد رواتب اللاعبين"

وتابع: "يتم تخفيض الرواتب للاعبين في هذه الفترة لان المسابقات متوقفة فترة قصيرة، ولكن اذا تم إلغاء الموسم نهائيا فمن حق الأندية تجميد رواتب اللاعبين حسبما نصت اللوائح"