خبير لوائح: لا يمكن مد فترة تواجد أحمد فتحي ورمضان صبحي مع الأهلي حال استئناف الدوري

قال محمد بيومي، خبير اللوائح، إنه لا يمكن مد فترة تواجد أحمد فتحي ورمضان صبحي مع الأهلي لبعد 30 يونيو حال استئناف الدوري.
وأوضح بيومي في مداخلة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "في حال انتهاء مدة العقد أو مدة الإعارة، لايصح تمديد العقد أو مشاركة اللاعب لانتهاء مدة العقد".
وتابع: "في الموسم السابق رمضان صبحي شارك مع الأهلي بعد انتهاء مدة الإعارة وهذا كان غير سليم من الناحية اللائحية"
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