إبراهيم سعيد يوضح سبب مشاكله مع مدربي الاهلي والزمالك

قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق أن البرتغالي أوليفيرا مدرب الأهلي السابق كان من أكثر المدربين الذين يكرهوني داخل الملعب ولا أعلم السبب . الملعب ولا أعلم السبب . وأضاف سعيد في تصريحات خاصة مع الإعلامي إسلام صادق في برناج البريمو على قناة Ten أن مشاكلي الكثيرة مع المدير الفني فاروق جعفر كانت بسبب التعليمات المتكررة داخل الملعب وأوجدت خلافات معه في الكثير من الفترات . برناج البريمو على قناة Ten أن مشاكلي الكثيرة مع المدير الفني فاروق جعفر كانت بسبب التعليمات المتكررة داخل الملعب وأوجدت خلافات معه في الكثير من الفترات .

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