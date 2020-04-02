قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق أن البرتغالي أوليفيرا مدرب الأهلي السابق كان من أكثر المدربين الذين يكرهوني داخلالملعب ولا أعلم السبب .
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة مع الإعلامي إسلام صادق فيبرناج البريمو على قناة Ten أن مشاكلي الكثيرة مع المدير الفني فاروق جعفر كانت بسبب التعليمات المتكررة داخل الملعب وأوجدت خلافات معه في الكثير من الفترات .
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد يوضح سبب مشاكله مع مدربي الاهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.