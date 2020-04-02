ديسابر يكشف سبب رحيله عن تدريب بيراميدز

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفني السابق بيراميدز، عن سبب رحيله عن تدريب الفريق، بعد فسخ العقد بالتراضي.

وقال ديسابر في تصريحات تليفزيونية "لقد توليت مسئولية الفريق بناء على مشروع معين، وذلك ما تم الإتفاق

عليه، ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك".

واوضح "جاء رئيس نادي جديد والاهداف الواضحة لم تكتمل، وتحدثت معهم إنهم إذا أرادوا حصد الألقاب كالأهلي والزمالك فإن الامر

سيكون صعب، فيجب أن تكون الامور مختلفة في إختيار اللاعبين من أجل تحقيق البطولات، اللاعبين كانوا جيدين ولكن الألتزام كان صعب مع بعضهم".

واردف "كنت أحتاج إلى لاعبين أصحاب شخصيات قوية، وعقليات بعضهم سببت بعض المشاكل، وكنت أريد التعاقد مع لاعبين من الأهلي والزمالك".