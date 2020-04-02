النجم الساحلي: ملتزمون بتسديد قيمة غرامة سليماني كوليبالي للأهلي

كشف قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، عن دخول نادييه في أزمة في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي بسبب سليمان كوليبالي، مهاجم النجم. النادي الأهلي بسبب سليمان كوليبالي، مهاجم النجم. وأكد قيس عاشور في مداخلة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "ملتزمون بتسديد قيمة غرامة سليماني كوليبالي للأهلي" برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "ملتزمون بتسديد قيمة غرامة سليماني كوليبالي للأهلي" وتابع: "تم إثارة أزمة كبيرة بين الناديين ولا صحة لها والمبلغ سيتم سداده"

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