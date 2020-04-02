النجم الساحلي: عقد كشريدة ممتد لمدة موسمين ولا يحمل شروط جزائية

كشف قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، عن مدة المدة المتبقية في عقد وجدي كشريدة مع النادي التونسي.

وأكد قيس عاشور في مداخلة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "عقد كشريدة ممتد لمدة موسمين ولا

يحمل شروط جزائية".

وتابع: "نحن لا نفكر في بيع أي لاعب حاليا، نحن لا نتدرب من الأساس بسبب كورونا، فكيف سيتم التفكير في بيع لاعب"