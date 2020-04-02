الامارات | غريزمان: أفتقد كرة القدم كثيراً

شكرا لقرائتكم خبر عن غريزمان: أفتقد كرة القدم كثيراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف المهاجم الفرنسي لنادي برشلونة الإسباني، أنطوان غريزمان، بأنه «يفتقد كثيراً كرة القدم»، وذلك في حوار مع متصفحي الإنترنت، في الوقت الذي يلازم فيه منزله بسبب الحجر الصحي، جراء فيروس كورونا المستجد.

وقال غريزمان، أحد أفراد منتخب بلاده المتوج بمونديال روسيا 2018: «الحجر يسير بشكل جيد. أفتقد كرة القدم كثيراً، لكن لا نستطيع القيام بأي شيء».

وأوضح: «لقد خاب أملي جراء تأجيل كأس أوروبا 2020، لكن الأمر أفضل بهذه الطريقة، لأننا نعاني إصابات كثيرة هذا الموسم».

واعتبر أن أفضل مباراة خاضها «كانت مواجهة أرسنال مع أتلتيكو مدريد (فريقه السابق) في نصف نهائي الدوري الأوروبي. أنا فخور جداً من دفاعي عن ألوان أتلتيكو مدريد». وعن كيفية تمضية أيامه في المنزل بالآونة الأخيرة قال غريزمان: «لدينا الوقت لممارسة الكثير من الرياضات، سيستمر الأمر كذلك على مدى 30 يوماً على الأقل. لا أدري متى يعاود الدوري، ولا متى نعاود التدريبات».