الامارات | الرابطة تطلق «مهارتك مساهمتك» لدعم «صندوق الإمارات وطن الإنسانية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة تطلق «مهارتك مساهمتك» لدعم «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين عن إطلاق مبادرة مجتمعية تحت شعار «#مهارتك_مساهمتك» لدعم «صندوق الإمارات وطن الإنسانية»، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، «إيماناً منها بأهمية تكاتف الجهود والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للحد من تداعيات الفيروس على مختلف القطاعات».

وقالت الرابطة في بيان أمس: «(مهارتك_مساهمتك) هي عبارة عن تحدٍ بين محبي كرة القدم يستمر لمدة 10 أيام، من خلال تصوير مقاطع فيديو تظهر مهارات التحكم في الكرة (كنترول) لـ10 مرات، وبثه عبر صفحات التواصل الاجتماعي مع وضع إشارة لحسابات الرابطة على مختلف المنصات (@AGLeague)، وعلى كل مقطع ستقدم رابطة المحترفين مساهمة مالية لصندوق الإمارات وطن الإنسانية».

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ودعت الرابطة جميع متابعيها إلى المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، كما خاطبت الأندية المحترفة لنشر التحدي بين منتسبيها، ودعتها للمساهمة في «صندوق الإمارات وطن الإنسانية».

من جهته، قال رئيس الرابطة عبدالله الجنيبي إن «الرابطة حريصة على المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تُقام في الدولة، لتظهر الجانب الإنساني لرياضة كرة القدم، فهي ليست مجرد لعبة، بل هي رسالة سامية، فإشراك جميع عشاق كرة القدم من مختلف الأعمار والجنسيات في الأعمال الإنسانية التي تخدم المجتمع يجسد تعزيز التلاحم بين المبادرات التي تنظمها الدولة وتجاوب الأفراد معها لتحقيق الأهداف المرجوة».

‫‬‬وأضاف الجنيبي «ننظم هذه المبادرة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ونرسخ من خلالها أهمية الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة بالبقاء في البيت، والحفاظ على اللياقة من خلال ممارسة الرياضة، ثم المشاركة في عمل تقدم من خلاله رابطة المحترفين مساهمات مالية لصندوق الإمارات وطن الإنسانية، إذن هي مبادرة واحدة لكنها تخدم أهدافاً عدة وتصبّ في مصلحة المجتمع، وأدعو الجميع إلى المشاركة المكثفة والفعالة في المبادرة».