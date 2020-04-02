الامارات | غايبور: «الفيروس» يقلص حظوظي في الاستمرار مع الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن غايبور: «الفيروس» يقلص حظوظي في الاستمرار مع الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل، الإكوادوري فيرناندو غايبور، أنه بات يفكر في كيفية الحصول على فرصة المشاركة في المباريات، عندما يعود إلى إندبيندينتي الأرجنتيني بداية من الموسم المقبل، مشيراً إلى أن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في معظم دول العالم، وإيقاف مسابقة دوري الخليج العربي، قلصا حظوظه في الاستمرار مع «الإمبراطور».

وقال غايبور، لصحيفة «إنفوكانشا» الإكوادورية، إنه في الوقت الذي تحسنت فيه أرقامه مع الوصل، جاء انتشار فيروس كورونا ليسهم في اقترابه من العودة إلى إندبيندينتي، موضحاً: «كانت هناك فرصة في الفترة الماضية أن يتقدم الوصل بعرض لنادي إندبيندينتي، لتفعيل خيار شراء عقدي بالكامل، لكن مع جائحة كورونا باتت فرصتي صعبة في البقاء مع الوصل».

وتحدث اللاعب الإكوادوري عن أسباب انتقاله إلى الوصل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقال: «عندما غادرت الإكوادور للمرة الأولى إلى الدوري الأرجنتيني، بعدما لعبت طوال مسيرتي مع نادي إيميليك الإكوادوري، كانت التجربة صعبة بالنسبة لي، ولم أتمكن من التأقلم في مكان جديد وعادات مختلفة عن التي تعودت عليها، وكنت أحتاج إلى شخص يقوم باحتوائي، خصوصاً أن النادي عندما يستثمر ويتعاقد مع أحد اللاعبين يجب أن يهتم به».

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وأضاف: «كنت أضطر إلى إيقاف سيارات الأجرة أمام الفندق الذي أسكن به حتى أتوجه إلى التدريب يومياً، عندما لم أكن أمتلك سيارة خاصة بي، لذلك هناك تفاصيل صغيرة كانت مؤثرة في موسمي مع إندبيندينتي أسهمت في عدم ظهوري بشكل جيد، واتخاذ قرار انتقالي إلى الوصل خلال الموسم الحالي».

وتابع: «أتمنى في حال عودتي إلى الأرجنتين في يونيو المقبل، أن أتجاوز هذه المشكلات، وأتوقع أنني لن أواجهها مرة أخرى، وأثق تماماً بقدرتي على إثبات وجودي والظهور بصورة مختلفة، ومن جانبي لديَّ رغبة كبيرة في الدخول في تحدٍّ جديد».

يذكر أن وسائل الإعلام الإكوادورية أكدت أن فيرناندو غايبور سيعود إلى إندبيندينتي في يونيو المقبل، بعدما قرر نادي الوصل عدم تفعيل خيار شراء عقد اللاعب، الذي انضم إلى «الإمبراطور» على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 700 ألف دولار، مع أحقية الوصل في شراء اللاعب مقابل 3.5 ملايين دولار، لكن غايبور الذي يمتلك إندبيندينتي 70% من عقده، وإيميليك الإكوادوري 30%، لم يثبت وجوده مع «الفهود»، وغاب عدداً كبيراً من المباريات بداعي الإصابة.