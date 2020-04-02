شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري لـ«فتحي»: كنت أود إنهاء مسيرتك في الأهلي وعدم الوقوع في نفس خطئي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي السابق، رسالة إلى أحمد فتحي، قائد الفريق، الذي أعلن رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم.

وكتب «الحضري» عبر «فيسبوك»: «صديقي وأخي أحمد فتحي، سعدت وتشرفت باللعب بجوارك، وتشاركنا حصد البطولات في النادي الأهلي ومنتخب مصر، وكنت أود أن تنهي مسيرتك في النادي الأهلي، وعدم الوقوع في نفس خطأي، لكن هذا هو الاحتراف، وهذه كرة القدم، وأتمنى لك دوام التوفيق حيثما كنت».