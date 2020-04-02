شكرا لقرائتكم عبد الحليم علي: هذه أسباب غياب المهاجم المميز في الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرجع عبد الحليم علي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، غياب المهاجم الصريح المميز في الكرة المصرية لعد أسباب منها تغير أساليب اللعب بشكل كبير وعدم استيعاب المهاجمين لهذا التغير
وأكد مهاجم الكرة المصرية السابق خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، مع الإعلامي خالد الغندور على قناة الزمالك قائلا: "يجب أن نهتم بالتخصص في اعداد المهاجم، وتلقينه دروسا في التمركز والتحرك والهروب من الرقابة، لأن تغير أساليب اللعب يجب أن يتبعه تعليم اللاعبين وخاصة المهاجمين مستجدات وظائفهم في الملعب".
وتابع العندليب:" يجب على كل فريق أن يجري تدريبات خاصة للمهاجمين بشكل منفرد كما يجرى لحراس المرمى، هذا الأمر موجود في أوروبا ونفتقدة في الكرة المصرية".
وطالب عبد الحليم علي اتحاد الكرة باتخاذ قرار يمنع الأندية المصرية من التعاقد مع مهاجمين أجانب لتطوير قدرات المهاجمين المحليين".
واعتبر العندليب، الثنائي مصطفى محمد مهاجم الزمالك وأحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي الأفضل هجوميا حاليا في الدوري المصري.
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