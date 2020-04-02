شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: كراهية الكبار سبب ترحيلي من معسكر المنتخب بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق، إن كراهية اللاعبين الكُبار كانت سبباً في ترحيله من معسكر المنتخب في المغرب.

وأضاف لاعب المنتخب المصري السابق في تصريحات تلفزيونية، أن إبراهيم وحسام حسن ومحمد عمارة وهاني رمزي وأحمد حسن كانو سبباً في ترحيلي من معسكر الفراعنة في المغرب نظراً لتواجد مشاكل معهم في ذلك التوقيت .

وتابع: "أعلم جيدا أن مركزي مهم وخاصة في منتخب مصر وأتمنى أن انضم للمنتخب مع الكابتن حسام البدري".

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أكد إبراهيم سعيد أن ديفيد مويس مدرب إيفرتون وعده باللعب أساسي في ذلك التوقيت ، ولكن عقب وصول البطاقة الدولية فوجئت بجلوسي احتياطياً ولم أشارك كثيراً، قائلا: إن بعد حديث مويس معي بعدم المشاركة هذا الموسم والاستعداد للموسم القادم كانت من أهم أسباب عودتي للقاهرة من جديد.

وأكمل أن في ذلك التوقيت كنت أشارك مع المنتخب المصري وأثناء تواجدي في إنجلترا بعدم المشاركة شعرت إنني لن أنضم للمنتخب فقررت العودة للأهلي مرة أخرى ، مشيراً إلى أنه تلقى الكثير من العروض أبرزها روما الإيطالي لولا مغالا الأهلي كنت ذهب لإيطاليا