شكرا لقرائتكم أحمد فتحي يقترب من حسم تعاقده مع بيراميدز بعد رحيله عن الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب أحمد فتحي الظهير الأيمن لنادي الأهلي من الانضمام إلي صفوف نادي بيراميدز ، بعد إعلانه الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري ، عقب الاتفاق علي عدم التجديد للفريق لمدة موسمين .

وشارك احمد فتحي خلال مسيرته الكروية مع 6 اندية بدأها فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.

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ولم يتمكن أحمد فتحي من تحقيق بطولات علي مستوي الأندية ، سوي مع النادي الأهلي الذي حصل معه علي 19 بطولة بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة، فيما حقق بطولة الدوري مع الإسماعيلي فقط ، بينما فشل في تحقيق أي بطولة مع الأربع الأندية الأخرى .

وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".