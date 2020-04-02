شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد موعدا للتحقيق فى شكوى جهاد جريشة ضد إبراهيم نور الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد اتحاد الكرة، يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للتحقيق فى الشكوى المقدمة من الحكم الدولى جهاد جريشة ضد الدولى إبراهيم نور الدين، بعد أن أكد الأخير لمسئولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التى تمت بين الحكام على أحد الجروبات الخاصة.

وقدم جهاد جريشة مذكرة ضد نور الدين إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وليد العطار ومحمد فضل عضو الجبلاية بالإضافة إلى لجنة الحكام والتى يديرها الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد.

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وعقد خلال الساعات الماضية جلسة جمعت الحكم الدولي ابراهيم نور الدين مع مسئولى اتحاد الكرة وتم خلال الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التي خرجت من احدي جرويات واتس اب الخاصة بالحكام.

وكشفت الجلسة عن تأكيد نور الدين معرفة الحكام للجاسوس الذى قام بنشر المحادثات وأنه حكم دولى "ج.ج"، وذلك بعد التأكد من إحدى الصور التى ظهرت علي الاسكرين شوت الذى تم توزيعه إلى جانب أن معظم المحادثات التى تم تسريبها للحكم إبراهيم نور الدين فقط، ما يؤكد أنه كان هناك نية مبيتة لنشر هذه التسريبات للإيقاع بابراهيم نور الدين فقط.