شكرا لقرائتكم شوبير: الخطيب بارك اتفاق التخطيط وأحمد فتحي في جلسة التفاوض تليفونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد شوبير مقدم برنامج "ملعب أون تايم"، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بارك الاتفاق المالي الذي اتفق عليه لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء مع أحمد فتحي خلال جلسة التفاوض.

أضاف أحمد شوبير، أن الخطيب كان على اتصال دائم تليفونيا خلال جلسة تفاوض لجنة التخطيط مع أحمد فتحي لمعرفة كل تفاصيل التعاقد وذلك رغبة منه في حسم الأمر بالكامل حرصاً على تواجد أحمد فتحي في صفوف القلعة الحمراء.

وقال شوبير، إن أحمد فتحي كان حزيناً للغاية من فكرة تأخر التفاوض معه وأنه انفعل بشدة على وكيله عقب انتهاء الجلسة مباشرة بسبب شعور اللاعب بأن وكيله يعمل لصالح الأهلي.