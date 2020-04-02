شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: مرتضى منصور أول من فاوضنى للانضمام للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد نجم الأهلى الأسبق أن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الذي حقق المارد الأحمر الفوز فيها بضربات الجزاء كانت نقطة تحول كبيرة في إتخذا قرار الرحيل .

وأكد سعيد فى تصريحات تلفزيوتية أن طريقة إكرامي معي في ذلك الوقت من أجل تجديد عقدي كانت غير جيدة ودفعتني لإتخاذ قرار الرحيل النهائي عن الأهلي ، خاصة وأنني في مباراة السوبر كنت نجم المباراة ولكنني شعرت أنه في طريقة لإستبعادي من المشاركة .

وأضاف أن بعد مباراة الزمالك بدء المعاملة تتغير تماماً من جلوسي على دكة الإحتياط لإستبعادي الدائم من المباريات الإ أن قررت نهائي الخروج من الأهلي.

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تابع أن المستشار مرتضى منصور هو من بدء المفاوضات معي للإنتقال لنادي الزمالك عقب تدهور الأمور مع الاهلي .

وأضاف لاعب المنتخب السابق أنه كان يرتبط بعلاقة قوية مع مرتضى في ذلك التوقيت وكانت من أسباب إنضمامي للزمالك ، خاصة وإنني كنت قريب من الإنتقال للدوري السعودي لكن مفاوضات القلعة البيضاء إنهت الأمور في أسرع وقت.