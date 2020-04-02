شكرا لقرائتكم الاتحاد الروسي: تمديد إيقاف منافسات الدوري حتى 31 مايو المقبل بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الروسي لكرة القدم، تمديد إيقاف منافسات الدوري، حتى يوم 31 من شهر مايو المقبل، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أصدر الاتحاد الروسي، بيانا رسميا، قال فيه:"في ظل تفشى فيروس كورونا في البلاد، قرر تعليق كل الأحداث الرياضية حتى 31 مايو".

من جانبه قال سيرجي بريادكين، رئيس رابطة أندية الدوري الروسي،:" في الوقت الحالى، لا نفكر فى إنهاء المنافسات بشكل مبكر".

Advertisements

وعن إمكانية تخفيض رواتب اللاعبين، قال بريادكين:"مسألة تخفيض رواتب لاعبي الدوري محل المناقشة، مشيدا بنادي سبارتاك موسكو، الذي كان أول من أعلن عن تخفيض أجور لاعبيه".

كان الاتحاد الروسي، قد أوقف منافسات الدوري فى السابق، حتى يوم 10 إبريل الجارى، ولكن بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد، تم تمديد تأجيل استئناف المسابقة.

جدير بالذكر أن، فريق زينيت سان بطرسبرج، يتصدر جدول ترتيب الدوري الروسي، برصيد 48 نقطة، بعد مرور 22 جولة من عممر المسابقة.