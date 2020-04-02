شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: استفدت من أخطائي ولم أقصر داخل الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد نجم الأهلى الأسبق، إنه استقاد من أخطائه طوال مسيرته الكروية ، موضحا أنه دائماً يستمع لوجهات النظر المختلفة تجاهه ويتقبل النقد من جميع الأطراف.

وأضاف لاعب المنتخب المصري السابق في تصريحات تلفزيونية :"لم أشعر بأي تقصير داخل الملعب وبذلت مجهود كبير في كل فريق لعبت له" مشيراً إلى أنه كان يأخذ وقت الراحه مثل أي لاعب داخل الفريق عقب منح الفريق راحه عقب إنتهاء المباراة .

ويعد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق واحدا من أبرز لاعبي الوسط الذين أنجبتهم الكرة المصرية.

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وتميز إبراهيم سعيد بالمهارات الفردية والقدرة على الاستحواذ على الكرة وامتلاكها وسط المنافسين، وقدم مستويات طيبة مع كل الفرق التي لعب لها وأبرزها الأهلي الذي قدم فيه أفضل مستوياته الكروية.