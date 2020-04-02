شكرا لقرائتكم خبير لوائح: من حق الأندية عدم منح اللاعبين رواتبهم حال إلغاء المسابقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد بيومي، خبير اللوائح، إن اللوائح تنص على أحقية الأندية في عدم منح اللاعبين رواتبهم وتجميدها في فترة توقف المسابقات أو الغائها.
وأكد بيومي في تصريحات تلفزيونية: أن اللوائح واضحة، وتنص أن الأندية تتضرر والاتحادات تتضرر بسبب انسحاب الرعاة حال توقف المسابقات، وعلى هذا المبدأ يتم تجميد رواتب اللاعبين.
وتابع: "يتم تخفيض الرواتب للاعبين في هذه الفترة لان المسابقات متوقفة فترة قصيرة، ولكن اذا تم إلغاء الموسم نهائيا فمن حق الأندية تجميد رواتب اللاعبين حسبما نصت اللوائح".
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