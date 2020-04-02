شكرا لقرائتكم عبد الحليم علي لـ"باسم مرسي": "في الكورة يا تلعب يا تتكلم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح عبد الحليم علي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، المهاجم باسم مرسي بضرورة التركيز في كرة القدم وعدم التركيز مع التصريحات المثيرة.

جاء ذلك على هامش حديث المهاجم التاريخي للزمالك عن اسباب غياب المهاجم الصريح المميز في الكرة المصرية والتى أرجعها لعدة أسباب منها تغير أساليب اللعب بشكل كبير وعدم استيعاب المهاجمين لهذا التغير

وقال مهاجم الكرة المصرية السابق خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، مع الإعلامي خالد الغندور على قناة الزمالك موجها حديثه لباسم مرسي قائلا :" في كرة القدم يا تلعب يا تتكلم، مطالبا اللاعب بالتركيز للتعبير بصورة جيدة عن قدراته".

ونصح العندليب مصطفى محمد بضرورة ترك السوشيال ميديا والتركيز فيما يقدمه مع الزمالك، لأن ذلك سيجعله يتطور بشكل أفضل".

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وعن مهام الأندية تجاه مهاجميها قال عبد الحليم علي: "يجب على كل فريق أن يجري تدريبات خاصة للمهاجمين بشكل منفرد كما يجرى لحراس المرمى، هذا الأمر موجود في أوروبا ونفتقدة في الكرة المصرية".

وطالب عبد الحليم علي اتحاد الكرة باتخاذ قرار يمنع الأندية المصرية من التعاقد مع مهاجمين أجانب لتطوير قدرات المهاجمين المحليين".

واعتبر العندليب، الثنائي مصطفى محمد مهاجم الزمالك وأحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي الأفضل هجوميا حاليا في الدوري المصري.