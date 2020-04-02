شكرا لقرائتكم اسماعيل: الاهلي يحترم اللاعبين في مسألة التجديد اكثر من اللازم والفلوس بتتحكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف طه أسماعيل رئيس لجنة التخطيط فى النادى الاهلى السابق أنه مسئولى القلعة الحمراء تحترم اللاعبين أكثر من اللازم فى مسألة التجديد وزيادة الثقة فى ضمان التواجد داخل الفريق الأحمر وهذا الامر ليس صحيح فى الوقت الحالى وأن الامور المادية تتحكم .
وأوضح طه أسماعيل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 أنه يعاب على الاهلى التأخير فى التجديد مع اللاعبين الكبار وللاسف اللاعبين تقوم باستعطاف الجمهور عن طريق البيانات التى تصدر التى لا تتواجد على أرض الواقع .
وأشار طه أسماعيل أنه غضب من تصرف أحمد فتحى لاعب فريق الاهلى من التطاول فى التفاوض مع الاهلى و عدم أعلان موقفة و التهرب من جلسة التجديد فى المرة الاولى .
وأضاف طه أسماعيل أن النادى الاهلى لا يتوقف على لعيب على مر العصور والبيان الذى أصدرة اليوم لتوجيه الشكر الى أحمد فتحى " أحترافى " وهذا الامر ظهر أيضا عندما رحل عبدالله السعيد صانع العاب فريق الاحمر السابق و بيراميدز حاليا و أن رحيل أحمد فتحى أخذ أكثر من حجمة .
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