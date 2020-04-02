شكرا لقرائتكم شوبير يكشف مكالمة أمير مرتضى وأحمد فتحي للتفاوض مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد شوبير، مقدم برنامج "ملعب أون تايم"، عن أن نادي الزمالك اقتصر تدخله في مفاوضات مع أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على مكالمة تليفونية فقط.

أضاف أحمد شوبير، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الزمالك اتصل تليفونياً على أحمد فتحي وقال له "لو ليك رغبة احنا جاهزين" وهو ما رفضه اللاعب مؤكداً عدم رغبته الانضمام إلى الزمالك في الموسم المقبل.

وأكد شوبير، أن الاتفاق السابق بين احمد فتحي والزمالك وصل إلى 50 مليونا قبل عامين وذلك عندما كانت المفاوضات متقدمة وأنه كان بانتظار ترضية من الأهلي على ما قدمه للكيان الأحمر إلا أنه حزن لعدم التجديد.