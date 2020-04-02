شكرا لقرائتكم شوبير يكشف تفاصيل فشل تجديد أحمد فتحي مع الأهلي من الألف للياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد شوبير مقدم برنامج "ملعب أون تايم" ان أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول اتفق مع وكيله نادر شوقي على التجديد مقابل 12 مليونا في الموسم الواحد.

أضاف أحمد شوبير أن الأهلي عرض 11 مليونا في الموسم الأول و12 مليونا في الثاني وكانت النية لرفع المليون جنيه ليصبح طلباته المالية مجابة بالكامل.

تابع أحمد شوبير أن خلاف نشب بين احمد فتحي ووكيله نادر شوقي بسبب اتهام الأول للثاني أنه لا يقف بجواره ويعمل صالح الأهلي وهو ما أغضب الوكيل واعتبرها حالة غضب من اللاعب نتيجة رغبته في الحصول على مقابل مالي أكبر.

وأوضح شوبير أن أحمد فتحي واجه اللجنة أن اضطر الفتح في مفاوضات مع الأندية بعد تأخر الأهلي في فتح خط اتصال في التجديد وأن أول حديث كان شفوياً في يناير وهو توقيت متأخر للغاية وبدأ رسمياً في مارس الماضي وهو أمر لا يحدث.

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وتابع أحمد شوبير ان احمد فتحي طلب الحصول على ما يتقاضاه على معلول بالنادي الأهلي وهو ما رفضته لجنة التخطيط بالإضافة الى طلبه المشاركة أساسياً في المباريات وهو ما تحفظت عليه اللجنة لعدم اختصاصها وتأكيدهم للاعب أنه شارك في الكثير من المباريات خلال الموسم الحالي.

وأكد شوبير أن أحمد فتحي يتساوى في العقد مع عبد الله السعيد في بيراميدز فيما يخص راتبه السنوي والتي تتراوح من 15 الى 17 مليون جنيه في الموسم وسيكون إكرامي ثالثهما من حيث الراتب.

وواصل شوبير أن أحمد فتحي أكد عدم توقيعه حتى الآن الا أن المفاوضات منتهية على التفاصيل المذكورة وأن اللاعب تحدث أيضًا عن انتظاره عرضاً من السعودية أو الإمارات.